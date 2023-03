Indicadores Criminais do Rio Grande do Sul são divulgados pela SSP

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul divulgou os Indicadores Criminais referentes ao mês de fevereiro nesta segunda-feira (13). O período foi marcado pela redução no número de crimes de feminicído.

Em fevereiro deste ano, foram registradas seis ocorrências de feminicídio no Estado, contra nove no mesmo período de 2022. A queda representa uma redução de 33%. Nenhuma das seis vítimas possuía medida protetiva vigente.

Também foi registrada queda no número de roubos de veículos no RS. Ao todo, foram computadas 329 ocorrências, 37 a menos em comparação com fevereiro do ano passado, registrando uma queda de 10%. Na Capital, a retração foi ainda mais significativa, chegando a 14%. No mês passado, foram 113 casos contra 132, em igual período de 2022.

Com relação aos crimes de homicídio, fevereiro de 2023 teve dez casos a mais do que em igual período de 2022, aumento de 6,9%. Também houve aumento no número de casos de latrocínio. O indicador teve um acrescimento de cinco, em fevereiro de 2022, para seis no mês passado (20%).

Os registros de roubo a transporte coletivo também fecharam fevereiro com os menores números desde o início da série histórica em 2012. No mês passado, foram informados 29 roubos contra 43 em fevereiro de 2022, redução de 32%.

Crimes de roubo em geral também tiveram os menores indicadores da história, totalizando 2.359 ocorrências ante 2.833 em fevereiro de 2022, redução de 16%.

No meio rural, os crimes de abigeato (furto de gado) também apresentaram uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Em fevereiro, foram computados 311 crimes, típico de áreas rurais, registrando uma queda de 14%. Já no segundo mês do ano passado, foram 363 ocorrências.

Finalmente, em fevereiro, foram registradas 7 ocorrências em agências bancárias, contra uma em fevereiro de 2022 (600%). A maioria das ocorrências é relacionada ao furto e arrombamento, que resultaram somente na subtração de objetos e materiais das agências, não sendo subtraídos valores dos caixas, quantias em dinheiro e acesso ao cofre. Em nenhum dos casos houve reféns ou vítimas.

Feminicídios: 6

Roubos de Veículos: 329

Homicídios: 15

Latrocínios: 6

Roubos a Transporte Coletivo: 29

Abigeatos: 311

Ocorrências em bancos: 7