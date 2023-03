Semana começa com calor e ar seco no Rio Grande do Sul

As altas temperaturas registradas nos últimos dias no Rio Grande do Sul seguirão no início desta semana, segundo informações da MetSul Meteorologia. Na segunda-feira (13), o Estado deve registrar máximas de 38ºC. O calorão vem acompanhado do ar seco e pouca probabilidade de chuva. Na Capital, os termômetros devem chegar a 33ºC.

O ar mais seco atuará concentrado na metade sul do Estado com tempo aberto sem nuvens. Nas demais regiões, o sol predomina também, contudo, as nuvens aumentam a tarde e provocam pancadas

isoladas e passageiras de chuva, sobretudo, na faixa Norte. A temperatura mais alta tende a ser registrada na região Oeste, combinada a baixos índices de umidade relativa do ar inferiores

a 20%. No Litoral, o tempo fica firme com sol e aquecimento sob a influencia do vento Nordeste.

Em Porto Alegre, o tempo fica firme ao longo da semana, com escassez de chuva, e previsão de

manutenção do ar seco. O sol predomina e o calor segue forte principalmente nas tardes.

Confira a previsão para Porto Alegre:

Segunda-feira:

Mínima: 21ºC

Máxima: 33ºC

Terça-feira:

Mínima: 22ºC

Máxima: 34ºC

Quarta-feira:

Mínima: 22ºC

Máxima: 35ºC

Quinta-feira:

Mínima: 21ºC

Máxima: 34ºC

Sexta-feira:

Mínima: 21ºC

Máxima: 35ºC