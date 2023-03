Pista de skate do IAPI será entregue revitalizada neste domingo

A pista de skate da Praça do IAPI, considerada a primeira skate plaza do mundo, será entregue revitalizada neste domingo (12). A entrega será marcada pelo evento IAPI Legacy, que acontece das 13h às 19h. As melhorias no espaço fazem parte de uma ação conjunta entre prefeitura e as empresas Matriz, Spot e Du99 e antecedem o STU National 2023 - etapa do circuito brasileiro de skate - que ocorre nos dias 17,18 e 19 de março no complexo esportivo da Orla do Guaíba.