Dmae programa serviços na rede de abastecimento da Zona Norte

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realiza intervenções operacionais em bairros da Zona Norte neste sábado (11) e na terça-feira (14). A programação pode ser alterada por motivos técnicos ou climáticos. Para acompanhar a atualização dos trabalhos, acesse o twitter @dmaepoa ou o site do Departamento.

Em paradas mais longas, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde que ficam nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente deve solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.

Sábado (11)

- Obra de substituição da adutora 18 de Novembro, de 500mm de diâmetro: poderá faltar água em parte dos bairros Anchieta, Farrapos, Humaitá, Navegantes e São João durante todo o dia. O abastecimento será interrompido a partir das 6h para realização do corte da tubulação antiga em dois pontos da avenida Sertório: na altura do número 1700 e também na esquina da rua Dona Sebastiana. A previsão de conclusão do serviço é no fim da noite de sábado, com retorno do abastecimento a partir da madrugada de domingo (12), com a normalização completa podendo estender-se ao longo do domingo.

Terça-feira (14)

- Obra de substituição de redes de água nas adjacências da rua dos Açores: poderá faltar água em parte dos bairros Cristo Redentor e Jardim São Pedro, a partir das 8h30. Serão feitas duas interligações de redes na avenida Assis Brasil, na esquina das ruas Tapajós e Itararé. A previsão é normalizar o abastecimento ainda na noite de terça ou na madrugada de quarta-feira (15) nas áreas mais altas.

Outras informações do Dmae:

Telefone 156 opção 2

Site: prefeitura.poa.br/dmae

Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat

Aplicativo 156+POA

WhatsApp: (51) 9332-8170

Atendimento presencial: postos Centro (rua José Montaury, 159); Leste (rua Cristiano Fischer, 2402), das 8h30 às 16h30; e Norte no Tudo Fácil no Shopping Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil, 2611); de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados das 10h às 14h.