RS amplia vacinação bivalente contra Covid-19 para pessoas acima de 60 anos

A partir desta semana, a população acima de 60 anos passa a ingressar como público-alvo na campanha para a vacinação bivalente contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. A recomendação é da Secretaria da Saúde (SES) estadual e o atendimento está sendo feito pelos municípios de forma escalonada, conforme disponibilidade de doses.

Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra Covid-19, composto pelas duas primeiras doses ou pela dose única. A última dose recebida deve ter sido feita há, no mínimo, quatro meses.

A SES recebeu, entre sábado (4) e quinta-feira (9), 473 mil doses do imunizante da Pfizer. Dessas, 149 mil foram distribuídas aos municípios na terça-feira (7). Na próxima semana, está previsto um novo envio, dimensionado conforme solicitações das secretarias municipais de saúde. Até o momento, o Rio Grande do Sul recebeu aproximadamente 838 mil doses.

Aberta no dia 14 de fevereiro no Estado, a vacinação bivalente já registrou 145,5 mil pessoas imunizadas, segundo dados do Ministério da Saúde. Com a inclusão dessa faixa etária (dos 60 aos 69 anos), o público total estimado para receber a vacina passa a ser de 2,4 milhões de pessoas.

A dose bivalente é uma versão atualizada da vacina usada na campanha de vacinação iniciada em 2021 (monovalente). Ela foi elaborada com base na variante original do coronavírus (SARS-CoV-2) e na variante Ômicron, atualmente a de maior circulação.