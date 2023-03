Calor deve se manter até segunda-feira no Rio Grande do Sul

A maior parte das regiões gaúchas deve continuar com altas temperaturas e tempo estável nesta sexta-feira. A previsão, segundo a MetSul Meteorologia, é a mesma para o final de semana. O calor, que deve persistir até segunda-feira, marca os últimos dias de verão, e será intenso principalmente no Oeste do Estado.

Além das temperaturas elevadas, a baixa quantidade de precipitação também irá marcar o final da estação no Rio Grande do Sul. A previsão de pouca chuva é resultado de uma bolha de ar quente de intensidade anormal para março, que se formou na Argentina. Essa formação irá inibir chuva mais expressiva na maioria das cidades gaúchas.

Apesar disso, pancadas isoladas de chuva devem atingir principalmente a Metade Norte do Estado. A interação entre umidade e temperatura alta favorece episódios de chuva intensa, localizada e passageira.

Em Porto Alegre, assim como na maior parte do Rio Grande do Sul, a previsão é de um período mais seco entre sexta-feira e o domingo, com amplas aberturas de sol e aquecimento na Capital. O vento predomina na zona Leste do Estado. Há possibilidade de rajadas mais intensas a tarde, que poderão trazer refresco à noite. Entre a segunda e a terça a instabilidade retorna.

Nesta sexta-feira, no RS, a temperatura deve variar entre 14°C e 39°C. Em Porto Alegre, a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 33°C.