Canoas recebe R$100 milhões para investimentos na BR 116

O governo federal irá investir R$ 100 milhões em Canoas, para obras na BR-116. O anúncio foi feito em reunião da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM) com o Departamento de Infraestrutura de Transporte (DNIT), que ocorreu na tarde de terça-feira (7).

O valor deve ser utilizado para reformas e construções, dentre elas, a criação de mais uma pista no viaduto sobre a avenida Inconfidência e um túnel na rua Domingos Martins, por baixo da rodovia. A conclusão das obras está prevista para o final do ano de 2024.

As obras correspondem ao Lote 1 de melhoramentos físicos e de segurança de tráfego da BR-116/RS, no qual o Departamento está executando uma reformulação significativa em 38,5 quilômetros da rodovia, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Atualmente, as equipes estão concentradas em São Leopoldo com a execução das novas pontes sobre a várzea e o rio dos Sinos.