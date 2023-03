Hospital realiza ação do Dia Mundial do Rim nesta quinta em shopping de Porto Alegre

Esta quinta-feira (9) é marcada pelo Dia Mundial do Rim e, em alusão à data e apoiando a campanha Proteja seus Rins - Faça exame de creatinina, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o Hospital Moinhos de Vento promoverá uma atividade de conscientização no Shopping Total, a partir das 10 horas. A ação, que contará com presença da equipe do Serviço de Nefrologia do Hospital e dos alunos da Faculdade Moinhos, estará à disposição do público, fornecendo dicas para prevenção de doenças renais, quais são os sintomas e quais fatores de risco devem ser observados.