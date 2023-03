Obras no lago do Parcão terão início na sexta-feira em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) dá início na sexta-feira (10) às obras de revitalização do lago do Parque Moinhos de Vento, o Parcão. Na data, a área já será cercada com tapumes.

Com a assinatura da ordem de início das obras, o objetivo é proporcionar melhores condições para a fauna do lago e revitalizar o entorno com intervenções paisagísticas. O ato ocorre às 14h junto ao parquinho infantil (próximo à rua Comendador Caminha). Os recursos para a intervenção, cerca de R$ 2,8 milhões, são uma contrapartida da construtora Melnick pela aquisição de índices construtivos. Essa é uma obrigação legal por construir além do previsto. Em 2022, também por meio de contrapartida, a Companhia Zaffari já havia realizado obras de ampliação da pista para prática de atividade física no Parcão.