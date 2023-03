Programa de alimentos vai atender 37 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em Porto Alegre

Com a proposta de atender 37 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social na capital gaúcha e 237 entidades assistenciais como creches e asilos, o Programa de Aquisição de Alimentos de Porto Alegre foi apresentado nesta quarta-feira (8) no Sesc Comunidade, na zona Norte da cidade. Com recursos da prefeitura são adquiridos alimentos de agricultores familiares e, através do Mesa Brasil Sesc, realiza a distribuição para instituições assistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social na Capital. A iniciativa contou com a presença de agricultores, secretarias municipais e representantes do Banco de Alimentos.

O secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov), Cássio Trogildo, disse que já foram destinados um total de R$ 350 mil para fomentar a agricultura familiar na Capital. Até o final deste ano, a prefeitura pretende colocar mais R$ 190 mil no programa de aquisição alimentar.

Um total de 37 produtores rurais se inscreveu e estão habilitados para oferecer frutas, hortaliças diversas e mel, entre outros itens que serão distribuídos às 237 entidades inscritas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Conforme Trogildo, a iniciativa tem a finalidade de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. "O programa possibilita a compra de alimentos, com dispensa de licitação, para destinação a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional", explicou.

Em Porto Alegre, a aquisição é feita por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política e a distribuição é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Mesa Brasil Sesc, o Banco de Alimentos e a Emater.

Já Sandro Trevisan Fidler, engenheiro agrônomo e extensionista da Emater Municipal de Porto Alegre destacou que o programa tem o objetivo de promover o desenvolvimento rural. "As famílias têm incentivo para permanecer na atividade com menos caminhões circulando com alimentos de fora, porque a produção da Capital estará abastecendo as entidades cadastradas", acrescentou. O coordenador do Centro Agrícola Demonstrativo, Rudney dos Santos, destaca que o programa busca fomentar a agricultura familiar de Porto Alegre. "Assegurando a regularidade na aquisição dos produtos, o programa permite para o agricultor um melhor planejamento e, com isso, o aumento de sua produção o que representa uma importante política de fomento", acrescentou.