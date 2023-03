RS decretará estado de emergência em municípios atingidos por fortes chuvas, afirma vice

vice do executivo sobrevoou áreas afetadas pelas chuvas Os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (6), em especial municípios do Litoral, estão sendo observados e analisados pelo governo do Estado. Na manhã desta terça-feira (7), o governador Eduardo Leite (PSDB), acompanhado do vice-governador Gabriel Souza (MDB), esteve reunido com o coordenador da Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, para tratar da ajuda aos locais atingidos pela enxurrada. Após, oe afirmou que conversa com autoridades para "combinar a parte formal de decretação do estado de emergência, para que a gente possa ajudar com maior agilidade e intensidade num curto prazo".

Terra de Areia uma mulher morreu após carro ser arrastado por enchente De acordo com Souza, a Defesa Civil envia oficiais pra os munícipios atingidos desde a noite de ontem. "A Defesa já entregou inclusive mantimentos pras pessoas que foram desalojadas das suas residências". Ele cita mantimentos como roupas, cobertores, produtos de higiene, "para poder amparar essas pessoas nesse primeiro momento". No município de

Ainda na reunião ocorrida na manhã desta terça, a Defesa Civil apresentou o número de pessoas atingidas diretamente pelas chuvas e quais estragos foram registrados, principalmente em estradas vicinais - que não possuem revestimento asfáltico. O vice-governador e o comando da Defesa Civil sobrevoaram a área, ainda pela manhã, e foram conferir de perto o resultado do excesso de chuva que provocou alagamentos em diversos municípios, principalmente em Três Forquilhas.

Gabriel Souza afirma que o primeiro passo é decretar estado de emergência nos municípios mais atingidos para, após, analisar com cuidado os danos causados. "O segundo momento que é ver depois com maior qualidade um diagnóstico do que foi avariado no município e nos municípios, no que tange as estradas, produções rurais, residências prédios públicos, pontes e pontilhões, a fim de reconstruir isso", disse o vice-governador.

O coronel Luciano Boeira detalhou as ações da Defesa Civil até o momento. "Hoje o nosso subchefe de proteção e Defesa Civil, Cel. Marcus Vinicius, conseguiu trazer uma primeira resposta do Estado através de roupas e alguns kits de cestas básicas que nós recebemos como doações na nossa central de doações para tentar minimizar os impactos dessas comunidades, em razão dos eventos de ontem", disse Boeira.

INMET LANÇA NOVO ALERTA PARA CHUVAS NO RS