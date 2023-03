O governador Eduardo Leite (PSDB) recebeu na manhã desta terça-feira (7) o vice-governador, Gabriel Souza, e o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, para verificar as informações preliminares sobre os estragos provocados pela forte chuva de segunda-feira (6) em municípios do Litoral. Os níveis dos rios subiram em várias cidades após o grande volume de chuva, que passou de 200 mm em algumas regiões. Em Terra de Areia, uma mulher morreu na segunda-feira após o carro em que estava ser arrastado pelas águas do rio Depósito.

Segundo a assessoria de imprensa do governo do Estado, Gabriel e Boeira irão sobrevoar a região no início da tarde e, na sequência, participam de reunião na Prefeitura Municipal de Três Forquilhas.

Na sua conta no Twitter, o vice-governador destacou o trabalho prestado pela Defesa Civil para atender as populações atingidas pela chuva.



Desde ontem a noite a @DefesaCivilRS está trabalhando junto c os municípios atingidos, especialmente no Litoral, pelas fortes chuvas. A força das águas destruiu estradas e danificou residências e prédios públicos. Pessoas ficaram ilhadas.Seguimos no trabalho de apoiar as vítimas. — Gabriel Souza (@GabrielSouza_RS) March 7, 2023