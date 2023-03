Instituto Nacional de Meteorologia lança novo alerta para chuvas no Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou novo alerta nesta terça-feira (7) sobre a ocorrência de chuvas intensas, trovoadas e rajadas de vento de até 60 Km/h entre 11h e as 23:59h em áreas isoladas da metade Leste do Rio Grande do Sul e Leste, Sul, Centro e Norte de Santa Catarina.

A segunda-feira (6) já foi de muita instabilidade no Estado, com registro de chuvas em quase todas as regiões. As precipitações tiveram uma variabilidade enorme de volumes, ultrapassando os 100mm em várias cidades.