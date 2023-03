Acusado de participação na morte do filho Bernardo, Leandro Boldrini terá novo julgamento

O novo julgamento de Leandro Boldrini, acusado de participação na morte do filho, Bernardo Boldrini, será realizado no dia 20 de março, no salão do Júri da Comarca de Três Passos, a partir das 9h30min. O réu foi julgado em 2019 e condenado, juntamente com os outros três acusados, mas teve o júri anulado em 10 de dezembro de 2021, pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS). A juíza de Direito Sucilene Engler presidirá o Tribunal do Júri. Embora anulado o julgamento de Leandro Boldrini, a prisão preventiva não foi revogada.

Na primeira fase, de instrução, serão ouvidas em plenário 15 testemunhas (cinco de acusação e 11 de defesa, sendo uma comum às duas partes) e interrogado o réu. Depois, na etapa dos debates, haverá uma hora e trinta minutos para o Ministério Público apresentar a sua tese acusatória e o mesmo período para a defesa de Boldrini. Caso decidam ir à réplica e à tréplica, cada parte terá uma hora para reforçar seus argumentos. A previsão é de que o julgamento dure quatro dias.

O menino Bernardo Uglione Boldrini, 11 anos, desapareceu no dia 4 de abril de 2014, em Três Passos. Seu corpo foi encontrado dez dias depois, enterrado em uma cova vertical em uma propriedade às margens do rio Mico, na cidade vizinha de Frederico Westphalen. No mesmo dia, o pai, Leandro Boldrini, e a madrasta da criança, Graciele Ugulini, foram presos, suspeitos de serem, respectivamente, o mentor intelectual e a executora do crime, com a ajuda da amiga dela, Edelvania Wirganovicz. Dias depois, Evandro Wirganovicz foi preso, suspeito de ser a pessoa que preparou a cova onde o menino foi enterrado. No dia 10 de dezembro de 2021, por quatro votos a três, os desembargadores do 1º Grupo Criminal do TJ/RS acolheram recurso de embargos infringentes do réu Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, para que fosse realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Graciele Ugulini, Leandro Boldrini e Evandro Wirganovickz ingressaram com recurso de embargos infringentes contra a decisão proferida pelo 1º Grupo Criminal, em 20 de agosto de 2020, que por maioria negou provimento às apelações dos réus e do Ministério Público contra a condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Três Passos. Na época, o desembargador Jayme Weingartner Neto proferiu voto divergente que concedia parcial provimento aos apelos de Leandro, para determinar novo julgamento, de Evandro, para submetê-lo a novo júri e das rés Edelvânia e Graciele, para reconhecer a atenuante da confissão com a consequente redução das respectivas penas.

Na sessão de julgamento, o relator foi o desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto, que decidiu por acolher o recurso de Leandro Boldrini para anular o julgamento em função da conduta do promotor de Justiça durante o interrogatório dele em plenário, no júri.