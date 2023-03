Inmet alerta para chuvas acima de 200mm no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica chuvas significativas nesta segunda-feira (6). Sistema de baixa pressão em deslocamento do oceano para o continente traz acumulados de chuva acima dos 200 mm nas próximas 24 horas.

Segundo o instituto, as regiões mais afetadas serão as do Litoral Norte, leste da Região Metropolitana de Porto Alegre (inclusive a Capital), áreas entre o Vale do Sinos, Caí, Paranhana e região dos Aparados da Serra.

O Inmet também alerta para o risco de ventos extremos, com rajadas podendo atingir a marca 60 km/h.

Se considerando desde o domingo (5), o acumulado de chuva deve chegar aos 300 mm. O alerta do instituto é vigente até ás 23h59 desta segunda-feira.