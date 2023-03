Gre-Nal terá esquema de trânsito especial e reforço no transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Grêmio e Internacional, pelo Campeonato Gaúcho, que ocorre neste domingo (5), às 20h, na Arena. A abertura dos portões está marcada para as 18h. Em razão da previsão de grande público, é importante que os torcedores antecipem seus deslocamentos.

Três linhas especiais de ônibus começam a circular a partir das 16h47:

Linha F04 – Futebol Arena – Sete veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 17h. Após a disputa, 12 carros partirão do terminal Padre Leopoldo Brentano com desembarque no Largo Glênio Peres.

Linha T2.3 Arena – Dez veículos sairão da rua Peri Machado, no bairro Praia de Belas, com horários às 16h47, 17h15, 17h35, 18h, 18h10, 18h20 e 18h45. Após o término da partida, o embarque dos carros será no terminal Padre Leopoldo Brentano em direção à rua Peri Machado.

Lotação – A partir das 18h, a linha 60.4 – Parque Humaitá sai do terminal Sete de Setembro até a avenida A. J. Renner. Após o jogo, além da linha 60.4 em direção ao Centro, estarão à disposição dos torcedores, posicionadas na av. Padre Leopoldo Brentano, junto ao viaduto da BR 448, as linhas 30.2 – Partenon/Pinheiro/Parada 21, que leva até a Lomba do Pinheiro, e a linha 60.5 – J. D. Leopoldina/Assis Brasil, para o bairro Rubem Berta.

O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448.

Outra opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem a linha deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetro da Arena, aproximadamente dez minutos de caminhada até o estádio.

Bloqueio de trânsito - Quem optar por ir de carro ao estádio precisa ficar atento às possíveis mudanças: até quatro horas antes do jogo, a chegada à Arena pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) poderá sofrer bloqueio, de acordo com monitoramento local. Os acessos à av. Padre Leopoldo Brentano também serão fechados e a via estará bloqueada para o trânsito de veículos. Esse horário pode até ser antecipado para maior segurança dos torcedores, com monitoramento dos agentes da EPTC e Brigada Militar (BM).

A avenida Voluntários da Pátria poderá ter sentido único em direção ao Centro após o jogo, entre a rua Adelino Machado de Souza e o acesso à rótula da rua Dona Teodora, de acordo com monitoramento dos agentes da EPTC. Os veículos em circulação pela A.J. Renner devem acessar a avenida Gilberto Lehnen para o estacionamento no E2, ou a rua Airton Ferreira da Silva para o E1, aberto somente a partir das 17h30.

Após o jogo, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2 será direcionado obrigatoriamente para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas, com possibilidade de retorno na Prainha de Paquetá. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.

Os agentes de fiscalização e a central de video monitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação a fim garantir a segurança viária e auxiliar no deslocamento de veículos e pedestres, para minimizar os impactos no trânsito. As informações sobre trânsito serão divulgadas no perfil do twitter @EPTC_POA.