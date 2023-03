Nova linha de ônibus começa a operar nesta segunda em Porto Alegre

A partir desta segunda-feira (6), começa a operar uma nova linha na Região Sul da Capital. É a linha 184.2 - Juca Batista via Hermes Pacheco que irá operar em dias úteis. Serão 28 viagens disponíveis para os passageiros que utilizam a linha. Com isso, a população da região contará com 14 viagens por sentido.

“Dentro do Mais Transporte só no ano passado houve um incremento de mais de 3,6 mil viagens”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.