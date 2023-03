Temporal causa queda de árvore, deslizamento e alagamentos em São Leopoldo

Um temporal com rajadas de vento e chuva de mais de 25 milímetros atingiu São Leopoldo na tarde deste sábado (4) durante menos de uma hora mas provocando alagamentos em alguns pontos. Uma árvore de grande porte caiu na Avenida São Borja, no bairro Rio Branco e causou deslizamento obstruindo a pista na Rua Felipe Camarão, na Scharlau.

As equipes da GCM, Defesa Civil e Bombeiros atuam na ocorrência da queda da árvore que causa interdição parcial da via no sentido centro ao bairro, a RGE já foi acionada e as equipes da Semurb deverão atuar na retirada dela, próximo ao Posto Kauer.

Equipes do Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) se somam às demais equipes com os trabalhos emergenciais de desobstrução de redes e vias.

Para o plantão de final de semana a Defesa Civil de São Leopoldo atende pelos telefones (51) 99117-8291 e (51) 98924-7852. Qualquer situação de danos causados pela instabilidade do tempo a população pode buscar auxílio por estes canais.