Inscrições para feira de artesanato da Praça da Alfândega abrem nesta segunda-feira

A prefeitura de Porto Alegre promove seleção pública para preenchimento de 14 vagas na Feira de Artesanato da Praça da Alfândega, no Centro Histórico. As inscrições começam nesta segunda-feira (6), e seguem até 17 de março, das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), localizada na Travessa São José, 455, bairro Navegantes.

O edital com todas as informações consta no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) . A feira funciona de segunda à sexta-feira, com opção facultativa aos sábados. Ao todo, 38 artesãos podem comercializar seus produtos no espaço público.