Fevereiro teve a temperatura mais baixa para o mês no século em Porto Alegre

Após um janeiro de calor intenso no Rio Grande do Sul, o mês de fevereiro foi marcado por um padrão distinto. Na primeira quinzena, houve o predomínio de altas temperaturas e tempo seco, enquanto que a partir do dia 14, com a passagem de frentes frias e áreas de instabilidade, predominou um período de tempo mais ameno e instável, ainda com chuvas irregulares na Capital e em parte do Estado. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em fevereiro, Porto Alegre registrou 113,7 mm de precipitação acumulada na estação convencional do Inmet, localizada no bairro Jardim Botânico, registro ligeiramente acima da referência da Normal Climatológica (1991-2020), que é de 110,8 mm. Nos últimos 2 anos, em especial, sob influência de La Niña, os meses de fevereiro na capital gaúcha haviam registrado chuvas bem abaixo da média, com registros de 30,4 mm e 22,8 mm, respectivamente em 2021 e 2022.

A menor temperatura registrada no mês foi de 12,0°C, no dia 19. Esta é a marca mais baixa para fevereiro desde o ano de 1924, quando foi registrado 11,3°C, e a menor temperatura da série histórica da estação convencional da Capital, (base de dados disponível desde 1916). Já a máxima de fevereiro deste ano foi de 38,8°C, registrada no dia 13.

A média das temperaturas mínimas na estação convencional ficou em 20,7°C, igualando a Normal Climatológica (1991-2020). Já a média das temperaturas máximas fechou o mês com 31,3°C na estação convencional, 0,8°C, acima da Normal Climatológica (1991-2020), que é de 30,5°C.

A menor amplitude térmica diária - diferença entre a temperatura máxima e a mínima em um dia - foi de 5,1 °C, no dia 17. Por outro lado, a maior amplitude ocorreu no dia 13, com registro de variação de temperatura intradiurna de 16,5°C. A maior rajada de vento, registrada na estação automática, foi de 11,1 m/s (40,0 Km/h), na tarde do dia 17.