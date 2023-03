Pesquisa aponta falta de políticas urbanas para desastres naturais no Brasil

Os desastres naturais são tratados nos planos de governo de apenas 10 capitais brasileiras. Os dados fazem parte da pesquisa realizada pelo estudante Mário Talles Mendes, do curso de Direito no Centro Universitário de Brasília (CEUB). O levantamento mostra os impactos dos acontecimentos catastróficos para as comunidades atingidas e sua ligação com as políticas públicas de efetivação do direito à moradia.

No trabalho, foram analisados 26 planos diretores das capitais brasileiras com o objetivo de identificar regulamentações de prevenção e reparação aos danos e como estes eventos afetam o direito à moradia das vítimas dos locais afetados. O resultado, segundo Mendes, é um alerta nacional: as leis que regulam a gestão territorial da maior parte do Brasil são insuficientes para amparar esse tipo de situação. Para realizar o estudo, ele utilizou pesquisa sobre a questão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre os desastres.

Responsável pela orientação da pesquisa, a professora de Direito Ambiental do CEUB Mariana Cirne explica que foi feita uma ampla revisão de legislação e de jurisprudência dos tribunais, para entender como os planos diretores municipais fazem uma espécie de respostas às demandas envolvendo desastres. "Analisamos a legislação municipal de todas as capitais e percebemos o quanto é preciso evoluir nas respostas aos desastres. O Brasil tem uma pequena capacidade de trabalhar com os desafios jurídicos para desastres", explicou. A pesquisa mapeou o uso da palavra "risco" nos planos de governo e verificou que 17 capitais brasileiras usam o termo para expressar situações catastróficas de desastre, totalizando 42% das diretrizes avaliadas: Rio Branco, Vitória, São Luís, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Cuiabá, Brasília, Goiânia, Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

O estudo constatou ainda que somente 10 capitais (24%) tratam efetivamente de políticas públicas para desastres: Recife, São Paulo, Teresina, Fortaleza, Salvador, Natal, Campo Grande, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba. No caso de reassentamentos ou realocações devido a acontecimentos dos desastres, somente sete capitais mencionaram o direito à moradia em seus planos diretores, o equivalente a 17% das legislações municipais analisadas: Vitória, São Paulo, Maceió, Porto Velho, Macapá, Manaus e Rio de Janeiro. A partir da identificação dos desafios para atuar na prevenção e reparação dos desastres ambientais, o pesquisador considera a conclusão da mostra como um estímulo para outros pesquisadores, no sentido de propor melhorias de desenho legislativo e de medidas administrativas para lidar com os desastres e concretizar o direito à moradia digna.

Segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), foram contabilizados cerca de oito milhões de pessoas afetadas diretamente pelos desastres naturais no Brasil em 2022. Esse número abrange pessoas afetadas pelas estiagens, desalojados, desabrigados e vítimas fatais de acontecimentos catastróficos. De acordo com estudo realizado pelo Painel Intragovernamental de Mudança de Clima da ONU (IPCC), o Brasil está entre os países com grande vulnerabilidade às crises climáticas.