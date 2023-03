Confira os eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher no RS

Março marca o mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Em 1975, o 8 de março foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e, atualmente, a data é comemorada em mais de 100 países como um dia de protesto pelos direitos femininos.

Diversas organizações realizam eventos em alusão ao mês para aumentar a conscientização sobre os diversos temas que envolvem o universo feminino. Confira abaixo uma lista de ações que serão realizadas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no Rio Grande do Sul.

SINDAERGS

O Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul (SINDAERGS) promoverá três eventos em comemoração. O primeiro é o “Curso de Oratória” ministrado pela palestrante Mariana Sasso, ex jornalista Rede Globo. O curso ocorrerá nos dias 3 e 4 de março. Já no dia 6 de março, o sindicato apoiará a palestra “O poder da criatividade e da comunicação no empreendedorismo", também ministrada por Mariana, que será promovida pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul.

Para encerrar a agenda de eventos do Mês da Mulher, no dia 28 de março haverá a palestra “As mulheres no mercado de trabalho e as mudanças geradas pela Lei 14457 de 2022” com as comunicadoras Cris Silva e Michele Rocha, que marca o 30º Encontro com o Conhecimento, o primeiro de 2023.

CRCRS

Para homenagear as mulheres o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul anunciou uma série de palestras, marcadas para acontecer no dia 8 de março. Intituladas Vista-se de Você" e "O segredo do Sucesso" as palestras serão ministradas pela designer de moda e especialista em estilo pessoal, Luiza Chamun e pela gestora de pessoal, Sabrina Schepf, respectivamente.

Assembleia Legislativa

Dia 8 de março marca também a abertura da 31 temporada projeto Sarau do Solar e para isso a Assembleia Legislativa traz a cantora e compositora Tati Portella para apresentar o espetáculo musical em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento ocorre No Teatro Dante Barone, os ingressos podem ser garantidos mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

ASTEC

A Associação dos Técnicos de Nível Superior de Porto Alegre planeja no dia 7 de março a palestra “Apagamento e invisibilização das mulheres na história, ontem e hoje” onde reunirá, para o debate duas estudiosas do tema, a professora de História do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Grande Dourados, Ana Maria Colling, e a juíza do Trabalho do TRT1, Daniela Valle Müller. A moderação do evento ficará ao cargo da diretora Administrativa da Astec, psicóloga Elaine Silveira.

Ladies in Tech Brasil

O Lab Fecomercio-RS será sede do primeiro Ladies Summit, evento em celebração ao dia da mulher e que vai contar com uma área de exposição para as integrantes do Instituto Ladies In Tech. O encontro terá painéis e palestras, além da exposição de startups, promovendo a interação e troca de conhecimento.

Nau Live Spaces

O Nau Live Spaces apresenta o painel “Içando Novas Velas”, que será o primeiro talk show do programa Bombordo Mulheres às Avessas e que acontece no dia 07 de março. O evento conta com a participação da profissional de Relações Públicas, Meri Greice Amaral e da gerente de produtos na B2Mamy, Lú Brito. Camila Borelli, CEO do Nau Live Spaces, explica que o objetivo deste talk show é mostrar que não existem limites para as mulheres. “Queremos propor uma reflexão neste primeiro dia e mostrar que para nós, mulheres, nada é impossível e que não precisamos seguir um padrão imposto.

Mais detalhes podem ser conferidos nos sites das instituições.