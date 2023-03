Inscrições para concorrer a bolsas ao curso pré-vestubular Anglo se encerram amanhã

A Anglo Porto Alegre está com inscrições abertas até sexta-feira (3) para o concurso de bolsas de estudos para os cursos Extensivo e Semiextensivo. Para concorrer, os interessados devem se cadastrar no site da instituição de ensino.

As bolsas de até 100% são para a modalidade presencial para os períodos da manhã (Extensivo e Semiextensivo) e tarde (Semi). Com provas objetivas no estilo Enem e vestibulares (sem redação), a seleção será realizada no sábado (4), às 9h, na sede da Capital (Praça Júlio de Castilhos, 28).

As aulas do Extensivo se iniciam em 13 de março e ocorrem pela manhã, de segunda a sexta, das 7h30 às 12h55. O Semiextensivo, com início em maio, também tem aulas no turno da manhã (segunda a sexta, das 7h30 às 12h55) e opção à tarde, de segunda a sexta, das 14h10 às 18h40.

Os bolsistas também têm direito a uma série de atividades ao longo do ano letivo, como simulados, palestras, aulas especiais, saídas de campo e atividades culturais.