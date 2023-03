Desfile das escolas de samba de Porto Alegre inicia nesta sexta-feira no Porto Seco

O Complexo Cultural do Porto Seco recebe os últimos ajustes para as duas noites de desfile das escolas de samba de Porto Alegre, que ocorrem nesta sexta-feira (3) e sábado (4), a partir das 20h. Ao todo, a prefeitura da Capital aguarda 20 mil pessoas para acompanhar a festa popular, que já é realizada fora de época há alguns anos na Zona Norte da cidade.

A Imperadores do Samba, campeã da Série Ouro do ano passado, vai em busca de mais um conquista. O secretário da escola e autor de sambas-enredos de anos anteriores, Fábio Castilhos, conta que apesar das dificuldades no processo, "nossa expectativa é extremamente positiva, pois realizamos um excelente pré- Carnaval". A mão de obra para confecção das fantasias foi feita por apaixonados pela escola.

Castilhos relata a importância da exaltação das festas populares, "se produz cultura carnavalesca, mas não apenas isso, difundimos a cultura popular em todas as outras áreas. A Imperadores do Samba vai fazer um desfile maravilhoso contando a narrativa do Theatro São Pedro e seus 165 anos de cultura que serão mostrados na avenida".

Já a Realeza, vencedora da Série Prata, é a grande estreante no Grupo Especial. O carnavalesco Luiz Augusto Lacerda também comenta sobre a expectativa da escola que, "mesmo com as dificuldades, é a melhor possível. Estamos conseguindo colocar o Carnaval na rua, temos uma comunidade empenhada e presente, um grande samba-enredo, alegorias bem acabadas, fantasias todas feitas aqui em Porto Alegre, onde a gente fomenta a cadeia produtiva local e põe o pessoal da comunidade para trabalhar."

O tema da escola neste ano é "A divina realeza do basfond e uma dama de barba malfeita". Lacerda salienta que "a Realeza faz parte de uma comunidade de pessoas trabalhadoras que vivem em um local marginalizado, mas é neste lugar que elas se sentem importantes e protagonistas da sua história, a escola tem esse dever".

Pela Série Bronze, a escola campeã em 2022, a Filhos de Maria, que subiu ao grupo intermediário neste ano, quer seguir ganhando títulos e chegar na elite do Carnaval porto-alegrense. O samba-enredo levará a história não contada da indígena Obirici. O diretor de marketing da escola, Guilherme Gonçalves, fala das expectativas. "A gente trabalha o ano inteiro envolvido no trabalho social da comunidade, no trabalho carnavalesco, para chegar no dia do desfile e realizar o maior espetáculo possível. A expectativa é fazer um belo desfile no sábado, passar forte na avenida, ficar entre as primeiras colocadas e conseguir o tão sonhado lugar no Grupo Especial."

Só restam ingressos para camarotes, o promocional custa R$ 150,00 reais, e os camarotes gold e diamond, que comportam até 15 ou 20 pessoas, custam a partir de R$ 3.500,00 reais. A prefeitura da Capital montou um esquema de transporte público para atender as demandas da população que vai até o Porto Seco, no bairro Rubem Berta. Quatro linhas foram criadas ou modificadas e outras duas já passavam pelo complexo cultural. Serão ofertadas viagens para a ida aos desfiles e também durante a madrugada.

Os desfiles das escolas de samba terão transmissões ao vivo nesta sexta-feira e sábado pelos canais do YouTube da Prefeitura de Porto Alegre ou Cubo Play, e também pelos canais abertos de televisão TVE e TV Brasil. O YouTube da Prefeitura, a plataforma Cubo Play e a TVE transmitirão todos os desfiles, a partir das 20h de sexta e no sábado, às 19h20min. Já pela TV Brasil será possível acompanhar as escolas da Série Ouro, a partir da meia-noite de sexta e sábado.