Prefeitura amplia horários e cria linhas para atender público que for ao Porto Seco

A prefeitura montou um esquema especial de transporte coletivo para os dois dias de desfiles do Carnaval 2023 no Porto Seco nesta sexta-feira (3) e sábado (4). Além de reforçar os horários da noite e madrugada, quatro linhas especiais serão ofertadas para atender aos passageiros a partir das 19h de sexta. A tarifa terá o valor normal de R$ 4,80.

A operação será ampliada à noite para ida ao Porto Seco e na madrugada, após os desfiles. As linhas vão atender as zonas Sul, Norte, Praia de Belas, terminal Azenha, região Central e bairro Mário Quintana.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, destaca o alcance da operação. “Além das linhas especiais que tradicionalmente atendem o carnaval e as escolas de sambas em diversas regiões da cidade, mais de 200 linhas fazem a integração com os eixos que levam ao Complexo Cultural Porto Seco”, afirma Castro Júnior. O trajeto foi montado por técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Confira abaixo o esquema especial e os mapas:

E10/E10.1 - Restinga Carnaval (via Lomba) – Quatro veículos sairão do terminal Nilo Wulff, na Restinga, via Lomba do Pinheiro, em direção ao Porto Seco, com saídas às 20h, 20h50, 21h40 e 22h30, na sexta-feira, 3, e no sábado, 4. Na madrugada de sábado, após a primeira noite dos desfiles, os carros ficam à disposição conforme a demanda no local, com saídas previstas para as 4h40, 5h30, 6h20 e às 7h10. No domingo o retorno previsto será às 4h, 5h30, 5h40 e 7h10.

E33 – Carnaval via Assis Brasil – Na sexta-feira, 3, a linha especial tem deslocamento às 19h a partir do Terminal do Centro Popular de Compras (CPC) para o Porto Seco. No sábado, 4, a saída para o evento será às 18h, com mais três carros a partir das 4h para o encerramento da primeira noite do carnaval. No domingo, 5, haverá novamente três carros a partir das 4h para o encerramento do evento.

T6.1 – Transversal 6 Carnaval – A partir das 19h, os ônibus que partem do terminal Princesa Isabel, no bairro Azenha, fazem atendimento para o início do evento pela avenida Dante Angelo Pilla até o Complexo Cultural do Porto Seco. Depois seguem até o Terminal Rubem Berta, na avenida Adelino Ferreira Jardim. Na saída do evento, ônibus articulados estarão disponíveis de acordo com a demanda em direção ao Centro.

633 – Costa e Silva – Ampliação do horário noturno com viagens na sexta-feira à noite das 23h15, bairro-Centro, às 5h45 de sábado, Centro-bairro. Na segunda noite, dia 4, as viagens serão ampliadas das 20h15, bairro-Centro, às 5h45 de domingo, Centro-bairro.

B02 – Leopoldina Aeroporto – Tabela normal com acréscimo de viagens no final da operação para atendimento aos usuários da estação Aeroporto do Trensurb. Na sexta-feira, 3, viagens extras às 22h30 e 23h30. No sábado, 4, as viagens extras são às 5h e, depois às 21h30, 22h30 e 23h30. Na madrugada de domingo, para o encerramento do evento, viagem às 5h30.

T4 – Transversal 4 – Ampliação da linha, que faz a conexão entre o BarraShoppingSul e o terminal Triângulo, via avenida Baltazar de Oliveira Garcia, avenida Dante Ângelo Pilla e avenida Plínio Kroeff até o Complexo do Porto Seco, no horário noturno e, para o retorno, ao final do evento.

Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cittamobi ou Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da empresa.