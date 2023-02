Carnaval Retrô irá movimentar o Centro Histórico de Garibaldi no dia 18 de fevereiro

A ideia de celebrar uma das datas mais fortes da cultura brasileira com a cultura garibaldense de preservação histórica e cultural fez surgir o Carnaval Retrô. Uma manifestação cultural que promete reunir milhares de foliões pelo Centro Histórico ao som das antigas marchinhas de Carnaval que embalaram as festas dos anos de 1920 a 1960. Sambas enredos de época, além de axé e frevo também darão o tom da atração, que acontece no dia 18 de fevereiro.

O rufar dos tambores está marcado para às 17h, com um cortejo que passará pelas principais vias do Centro Histórico. Os foliões irão desfilar pela rua Júlio de Castilhos, em frente ao Centro Administrativo, passando pela Igreja Matriz São Pedro, em direção ao Museu Municipal, indo até o palco instalado na rua Buarque de Macedo. Em sua terceira edição, a festa não era realizada desde 2020 — quando reuniu sete mil pessoas — em razão da Covid-19.

“A programação turística e cultural de Garibaldi está a todo vapor. Abrimos o calendário 2023 com a vindima — que terá atrações até março, e seguimos com o Carnaval Retrô. Mais uma oportunidade de movimentarmos a economia da nossa cidade e oferecermos opções diferenciadas para nossos turistas”, revela o prefeito Sérgio Chesini.

Atrações culturais

O destaque do evento é o tradicional Bloco do Bepi, que, em forma de cortejo, executa marchinhas de carnaval e samba, movimentando a comunidade e os turistas por onde passam. O nome do bloco é uma alusão ao apelido de Giuseppe em talian - dialeto italiano, que lembra a figura de Giuseppe Garibaldi — herói da Revolução Farroupilha que inspirou o nome do município. A atração é formada por instrumentistas integrantes da Escola de Música da Orquestra Municipal de Garibaldi, Banda Musical Profº Danilo Chisini, e entidades.

De acordo com a secretária de Turismo e Cultura, Ana Pauline Mombach, a terceira edição do evento promete consolidar ainda mais o carnaval em Garibaldi. “O Carnaval Retrô está sendo organizado com muito carinho para envolver toda a comunidade e visitantes em mais uma edição”, frisa.

O Carnaval Retrô é uma promoção da Prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e conta com o apoio de entidades e voluntários.