Hospital Conceição informa sobre o restabelecimento do atendimento

princípio de incêndio ocorrido nessa quinta-feira Após o(2), o Hospital Conceição informa sobre o restabelecimento dos atendimentos. A emergência voltou a atender, mantendo a restrição em decorrência das obras, que serão finalizadas, conforme o cronograma pré-estabelecido, na manhã da segunda-feira, 6 de fevereiro.

As enfermarias atingidas estão sendo reocupadas, devendo concluir a reocupação até o meio-dia desta sexta-feira. O ambulatório está funcionando normalmente.

Já as cirurgias eletivas serão retomadas neste sábado, 4 de fevereiro. Os pacientes estão retornando para a UTI Pediátrica do Hospital Criança, devendo liberar a Emergência do HCC até o final desta sexta-feira.

O foco do incêndio já foi recuperado, tendo sido trocados os cabos atingidos e restabelecido o fornecimento de energia. Durante a quinta-feira, 14 pacientes foram realocados no Hospital Cristo Redentor e todos já retornaram para o Hospital Conceição.

Outros 15 foram realocados em demais instituições, sendo dois no Hospital Vila Nova, dois no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dois na Santa Casa, um no Hospital da Restinga, um no Hospital São Lucas, três no PA Bom Jesus e quatro na UPA Moacyr Scliar. Destes, sete já retornaram.