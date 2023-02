Após princípio de incêndio, Hospital Conceição retoma visitas, mas atendimento segue restrito

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) informou, no meio da tarde desta quinta-feira (2), que os atendimentos no Hospital Conceição, na zona Norte de Porto Alegre, irão continuar restritos por, pelo menos, 24 horas. A medida ocorreu em decorrência de um princípio de incêndio, controlado no início da manhã de hoje . Em nota, o Grupo disse, ainda, que, após esse período, vai reavaliar o retorno gradativo do funcionamento dos setores afetados pela fumaça. A partir das 14h, o hospital também retomou as visitas, restringidas a uma pessoa por leito até que a situação seja normalizada.

No total, 21 pacientes foram realocados a outras unidades hospitalares da rede municipal e do grupo, como o Hospital Cristo Redentor. Onze funcionários e dois bombeiros civis foram encaminhados a outro hospital, todos sem quadro de maior gravidade.

O princípio de incêndio começou por volta das 9h desta quinta-feira, quando um equipamento de ar condicionado apresentou falhas na central. O incidente provocou fumaça e forçou a evacuação de duas enfermarias e do setor de Emergência. Uma vistoria identificou sérios problemas nos cabos, com muitas cinzas e áreas queimadas nas fotos registradas pelo setor de engenharia do hospital.

Princípio de incêndio começou na central de ar-condicionado do Hospital, mas foi rapidamente controlado

Segundo informações do hospital, a Brigada de Incêndio controlou a situação com o auxílio do Corpo de Bombeiros. A emergência foi fechada, porque pacientes da UTI do Hospital Criança Conceição (HCC) foram realocados na área.

Em nota, a direção do SINDIHOSPA (Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre) disse que o setor de saúde da capital agiu com rapidez para atender aos pacientes que precisaram ser realocados por conta do incidente. "Houve uma mobilização imediata das instituições, com transferência de pessoas para hospitais públicos e privados", afirmou o presidente da entidade, Henri Siegert Chazan, destacando que no dia 1º de março, o Sindicato fará seu terceiro simulado de desastre, com a simulação de um incêndio no Hospital Moinhos de Vento.