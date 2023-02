Milhares de fiéis enfrentam forte calor em dia de devoção a Navegantes

O calor escaldante desafiou a obstinação e a fé de milhares de pessoas que participaram de mais uma Procissão de Nossa Senhora de Navegantes, na manhã desta quinta-feira (2), em Porto Alegre. A Capital tem feriado nesta quinta devido ao dia da padroeira da cidade. Com isso, serviços estão fechados, com operação apenas de essenciais, mas comércio funciona

O ritual começou por volta das 7h, com missa na Igreja do Rosário, no Centro Histórico. Logo depois, por volta das 8h, teve início a caminhada dos fiéis. Muitos fizeram o caminho até a igreja no bairro Navegantes de pés descalços, tendo de suportar o asfalto quente, que seria insuportável para quem fosse encarar o trajeto.

Ao longo do trajeto, que passou pela avenida Castelo Branco, na saída da Capital para o Litoral e Região Metropolitana, muitos participantes sentaram no meio fio das calçadas para descansar e se proteger do sol. Mulheres de mais idade seguravam velas ao longo da caminhada.

Os fiéis levavam água para molhar os pés, na tentativa de aliviar o calor e a queimação gerada pelo piso que literalmente estava pegando fogo.

"Não é sacrifício nenhum", disse uma jovem de 34 anos, em meio à prova da caminhada. Ela participa da procissão desde criança, seguindo os passos da mãe devota a Navegantes.