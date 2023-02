Procissão de Navegantes deve reunir até 50 mil pessoas

Na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, ocorre a tradicional festa em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes nas ruas de Porto Alegre. Na data, ocorre o retorno da imagem da santa para a Igreja dos Navegantes, na entrada da Capital.

Após uma missa no Santuário de Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, terá início a procissão com a presença de milhares de devotos que devem percorrer as ruas em um trajeto de cerca de três horas.

Segundo os organizadores, são esperados entre 30 e 50 mil fiéis. Após a caminhada pelas avenidas Mauá e Castelo Branco, a chegada na Praça dos Navegantes será celebrada com flores e aplausos. A imagem é recebida pelo reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, padre Remi Maldaner. Às 10h30min, terá início uma missa campal presidida por Dom Darley José Kummer, bispo auxiliar de Porto Alegre. Além das missas, também estão previstas apresentações teatrais e musicais.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação estarão nas ruas para orientar a população quanto às mudanças no trânsito em decorrência da procissão.