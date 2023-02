Superlotação coloca emergência do Hospital de Clínicas em restrição máxima

A emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) atendeu 145 pacientes para 56 leitos nesta terça-feira pela manhã (28). O cenário de superlotação na unidade acionou os protocolos de restrição máxima, com atendimento apenas de casos de risco de morte. Neste momento, todos os recursos materiais e humanos disponíveis estão em seu limite. Enquanto a situação não for alterada, a recomendação é de que a população procure outros serviços de emergência da Capital, ou, em casos mais simples, unidades básicas de saúde e prontos atendimento.

No começo da tarde desta terça-feira, a emergência adulta registrou uma diminuição na lotação com a presença de 123 pessoas em atendimento. Na unidade de pediatria, 13 pacientes estavam sendo atendidas pelas equipes médicas e de enfermagem. A emergência infantil atende somente casos por gravidade e conforme a classificação de risco. Já no Hospital Conceição, pertencente ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), o setor de emergência estava com 77 pacientes hospitalizados e atendia somente pessoas com risco de morte.