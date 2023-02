Prêmio Educador Transformador recebe inscrições até hoje

Professores gaúchos que desenvolvem projetos educacionais inovadores no ambiente pedagógico têm até hoje para se inscreverem no Prêmio Educador Transformador. Realizado pelo Sebrae, Bett Brasil e Instituto Significare, a iniciativa irá reconhecer ações voltadas para o fortalecimento da educação empreendedora em escolas das redes públicas e privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) em todo o País. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: http://educadortransformador.com.br/.

O prêmio irá reconhecer projetos criados entre os anos de 2021 e 2023 em sete categorias: educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais), ensino fundamental (anos finais), ensino médio, educação profissional, ensino superior e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os 70 projetos selecionados (10 por categoria) serão divulgados em abril e a cerimônia de premiação será realizada em maio, em São Paulo (SP). Todos os projetos pré-selecionados serão reconhecidos com selo e certificado. Os projetos vencedores da cada categoria receberão troféu, certificado, e uma bolsa integral no curso MBA em Educação Empreendedora (360 horas) oferecido pela Faculdade Sebrae e mais cinco bolsas integrais para as instituições de cada um dos vencedores, totalizando 42 bolsas

"É uma iniciativa democrática, pois reconhece justamente quem atua de forma inovadora e assertiva, independente de onde e com quais recursos. A Educação Empreendedora vem sendo pauta no ambiente escolar e disseminar boas práticas é uma das formas que mais contribuem para o reconhecimento do trabalho dos professores", acredita a Especialista de Educação do Sebrae RS, Roselaine Monteiro Moraes.