Clima do Rio Grande do Sul volta a ficar estável nesta terça-feira

O clima no Rio Grande do Sul deve ficar menos instável a partir desta terça-feira (27). Com isso, apesar da chance de chuva passageira e isolada, a expectativa é de sol na maior parte do Estado. As temperaturas podem variar bastante durante o dia.

Pela manhã, marcas baixas são esperadas na Serra. Já à tarde, na região, as máximas poderão passar dos 30°C, assim como na maioria das regiões.

As maiores marcas de temperatura seguirão no Oeste do RS, onde pode fazer até 38°C. No Litoral, o dia terá amplas aberturas de sol, apesar do vento forte previsto para a região.

Assim como no resto do Estado, o dia na Capital será de sol, vento e altas temperaturas na terça. Entretanto, a partir de quarta-feira (1), a quantidade de nuvens aumentará, provocando a possibilidade de chuvas passageiras, típicas de verão, no período da tarde.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 38°C

Mínima: 9°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 34°C

Mínima: 18°C