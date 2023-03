Fevereiro Roxo alerta para três doenças crônicas incuráveis

A cor roxa foi escolhida no mês de fevereiro para a conscientização do Mal de Alzheimer. Em seguida, o Ministério da Saúde lançou a campanha Fevereiro Roxo também para conscientizar as pessoas sobre o lúpus e a fibromialgia, que são patologias diferentes, mas que apresentam dois pontos em comum: são doenças crônicas e incuráveis

O Alzheimer é uma doença com causa desconhecida e encarada como prevenível. As maneiras de prevenir estão diretamente relacionadas com o estilo de vida das pessoas. Quanto mais escolaridade, pois o aprendizado aumenta o número de sinapses no cérebro, mais resistência a patologias neurodegenerativas. O controle de doenças cardiovasculares também é importante, já que fatores de risco contribuem para lesão gradativa dos vasos cerebrais.

A prevenção de quedas também é importante, visto que bater a cabeça e sofrer um traumatismo craniano pode causar alterações no cérebro. Pessoas que vivem de maneira isolada também têm mais riscos de desenvolver a doença. “É preciso atividade física, intelectual e social”, resume o neurologista integrante do Centro de Memória do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Alberto Maia.

Memória é a marca principal da doença de Alzheimer. O que ocorre é um processo inflamatório que se inicia no hipocampo, a área que coordena as lembranças do cérebro. Os sintomas mais comuns, além da perda de memória, são os não cognitivos, como ideias paranoides, mudanças de personalidade, confusão mental, dificuldade de orientação espacial, depressão, entre outros.

A perda de memória se instala lentamente, e a doença começa 20 anos antes dos sintomas, segundo Dr. Maia. O diagnóstico é feito clinicamente, com um médico que escuta o relato dos sintomas, geralmente através da família, e identifica a doença, que pode ser confirmada, após o diagnóstico clínico, com exames. O mais comum é o PET-CT, que capta os níveis de acúmulo de líquido amiloide no cérebro, o que é um processo normal do envelhecimento, mas altos níveis podem indicar alterações como demência.

Existem níveis usados para definir os estágios de demência, na escala CDR: leve, moderado e avançado. Quando não é possível definir se o paciente está com Alzheimer, o diagnóstico pode ser no nível CDR 0.5, que consiste em dependência questionável, e o paciente vai para casa com recomendação de mais observação.

Por não ter cura, há muitos estudos que buscam alguma droga que possa retardar os efeitos do Alzheimer. Contudo, essas pesquisas ainda não estão em fase avançada, então mesmo que se acha uma cura ou remédio que impeça a progressão da doença, ainda vai demorar alguns anos para entrar no mercado de medicamentos.

Sobre tratamentos alternativos, o neurologista afirma que o canabidiol (CBD) tem sido utilizado desde 2018, “o ganho que se tem é visível, canabidiol tem se mostrado bem interessante como remédio sintomático de efeito calmante nos pacientes com agitação”. O problema que impede a popularização de usar mais o CBD como tratamento, não só dos sintomas de Alzheimer, mas também de autismo, crises epilépticas e dor crônica, é o preço. Poucas farmácias vendem o medicamento e é preciso de receita médica, no entanto, o custo para trinta dias depende da dose, a mais baixa custa R$ 300,00, uma dose média R$ 800,00 e a mais alta R$ 1.200,00.

O neurologista Alberto Maia afirma que por ser uma doença sem cura, é preciso cuidar do paciente e também do cuidador desse paciente. A partir do diagnóstico há expectativa de vida de 9 anos. “Há uma progressão da doença entre 3 e 6 anos, e na fase final, mais três anos”, afirma o médico. A doença é muito difícil para os familiares, e há recomendação de terapia ocupacional, com atividades lúdicas que ajudem a pessoa que tem Alzheimer a exercitar o cérebro e preferencialmente o corpo também, e envolve sua família.

Alzheimer é uma doença sem cura, e de progressão variada. O esquecimento de lembranças e tarefas básicas é muito difícil para família e para o paciente. Apesar de não ter cura, e tratamento apenas para os sintomas, a doença é evitável, basta ter um estilo de vida saudável, interações sociais e exercitar o cérebro.