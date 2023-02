Vacina bivalente contra Covid é aplicada em idosos com 85 anos ou mais em Porto Alegre

O governo federal lançou ontem campanha para aplicação da dose bivalente contra Covid-19 em todo o Brasil. Em Porto Alegre, o público com 90 anos ou mais foi vacinado. Hoje, a vacina será aplicada idosos com 85 anos ou mais, além do público prioritário formado por pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência, indivíduos imunocomprometidos e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

O imunizante bivalente é uma versão atualizada da vacina monovalente, que vem sendo usada desde 2021. Ele foi elaborado para combater a variante original do coronavírus e a Ômicron, que é a de maior circulação atualmente. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra Covid-19, composto pelas duas primeiras doses ou pela dose única. Além disso, a última aplicação deve ter sido realizada há, pelo menos, quatro meses.

O público estimado nessa primeira etapa é de 1,2 milhão de pessoas e o atendimento será feito de forma escalonada nos municípios, conforme a disponibilidade de doses. Se forem incluídas as pessoas que ainda não atendem os critérios, dados da Secretaria da Saúde mostram a seguinte distribuição: 1.019.941 pessoas com 70 anos ou mais; 103.559 imunocomprometidos (a partir de 12 anos); 50.801 residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência (a partir de 12 anos); e 44.087 integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Além dos pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses e dos indivíduos com neoplasias hematológicas, são consideradas como imunocomprometidas ou em condição de imunossupressão. Pessoas em condição de imunossupressão:

Possuem o vírus da imundeficiência adquirida (HIV);

Com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e com uso de corticoides em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais;

Utilizam imunossupressores ou imunobiológicos que levam à imunossupressão;

Com problemas inatos de imunidade, ou seja, com imunodeficiências primárias;

Com doença renal crônica em hemodiálise.

Lula tenta mobilizar a população ao receber quinta dose contra Covid-19

O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira, o Movimento Nacional pela Vacinação, uma campanha que tem como principal objetivo retomar índices altos de coberturas vacinais no Brasil, que estão em declínio há seis anos.