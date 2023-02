Finalistas da competição de Startups são divulgados pelo South Summit

As 50 finalistas da Competição de Start Ups do South Summit foram divulgadas pelo evento nesta segunda-feira (27). Entre as empresas selecionadas para a próxima fase da disputa, 27 são brasileiras e 23 originárias de outros 12 países. No total, estavam inscritas mais de 2 mil startups. O South Summit acontecerá 29 a 31 de março no Cais Mauá, em Porto Alegre.

As finalistas estão divididas em cinco categorias: Enterprise, Fintech, Health, Industry 5.0 e Sustainability & ESG. Para a próxima etapa, as finalistas terão a oportunidade de apresentar seus projetos presencialmente e poderão acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões 1:1 (encontro entre apenas duas pessoas) com investidores e corporações em busca de inovação.

A competição é uma oportunidade para gerar visibilidade aos empreendimentos e oferece a possibilidade para as empresas apresentarem seus projetos em um dos principais palcos do evento, para um público selecionado de 700 pessoas e fundos nacionais e internacionais. Realizada globalmente há dez anos, mais de USD 10 bilhões foram investidos por fundos em startups inscritas e a previsão é de que mais de cem fundos estejam presentes na edição brasileira em 2023.