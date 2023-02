Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O sol aparece entre poucas nuvens e propicia o aquecimento durante o dia com retorno da sensação de calor. Por outro lado, o dia começa com mínimas abaixo de 15°C em trechos de maior altitude no Estado. As nuvens aparecem durante a tarde e não se descarta pancadas muito isoladas e passageiras de chuva em pontos do Sul e do Noroeste gaúcho. A temperatura mais uma vez irá subir mais na fronteira com a Argentina, com projeção de 37°C a 39°C. Em grande parte das áreas, a temperatura máxima irá oscilar entre 32°C e 34°C.

Porto Alegre

Uma massa de ar mais seco predomina e garante um dia de sol e aquecimento gradativo à tarde. Ao longo desta semana a chuva escasseia na região com previsão de vários dias de sol. Eventual período de nuvens e chuva passageira é esperado na quarta e também na sexta-feira.