Volta às aulas em Porto Alegre terá ações educativas sobre mobilidade

Iniciam nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e seguem até sexta-feira ações de volta às aulas educativas sobre mobilidade urbana em escolas municipais e particulares de Porto Alegre. As informações são da prefeitura, que realiza as atividades por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Às 13h desta segunda, na Escola Rainha do Brasil, no bairro Santo Antônio, voluntários parceiros da EPTC se vestem de anjos e ficam próximos de faixas de segurança para conduzir e orientar os pedestres na travessia. Além dos voluntários, a equipe da Escola Pública de Mobilidade estará no local para conversar com os pedestres sobre os riscos da travessia fora da faixa e distribuição de material educativo. Agentes de fiscalização de trânsito e transporte darão apoio à ação parando os carros que se aproximam da faixa para garantir a segurança viária na região.

Desde 22 de fevereiro, quando retornaram às aulas na rede municipal, a Escola Pública de Mobilidade realiza atividades lúdicas com crianças em instituições públicas e privadas que fazem parte do projeto Escola Amiga da EPTC. O objetivo é reforçar a importância dos cuidados ao atravessar a rua e o uso da faixa de pedestre.

Projeto Escola Amiga - O projeto visa a fundamentar a educação para o trânsito em valores como respeito, gentileza, cooperação, colaboração, tolerância, solidariedade, amizade, dentre outros, importantes para uma convivência harmônica e solidária. A proposta é inserir o tema trânsito de forma transversal e contínua nas escolas.

Ao trabalhar dentro das unidades de ensino, atingem-se os públicos infantil, pré-adolescente e adolescente. E ao conscientizar esse público, ainda na fase de sua formação, possibilita-se a construção de um cidadão mais consciente, comprometido e com sentimento de coletividade, o que consequentemente refletirá na sua segurança na mobilidade. Para fazer parte do Projeto Escola Amiga da EPTC, entre em contato através do portal de ensino à distância aqui.

Confira a programação: