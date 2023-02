Norte do RS pode ter chuva forte e até granizo neste domingo

A chuva pode voltar com mais força em algumas regiões do Rio Grande do Sul neste domingo (26), aponta boletim emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã deste sábado (25).

O órgão projeta que entre a 1h e às 18h deste domingo "as condições meteorológicas estarão favoráveis à ocorrência de chuvas moderadas a fortes, com trovoadas, possibilidade de queda de granizo, e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h".

A ocorrência pode ser registrada no Norte do Rio Grande do Sul e em áreas isoladas do Oeste, Meio Oeste, Sul e Leste de Santa Catarina, descreve o boletim, com indicativo de "perigo potencial".

Em Porto Alegre, o sábado tem temperatura agradável, com chuva em parte do dia e abertura de sol durante a tarde.