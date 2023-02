Desligamentos de energia poderão causar desabastecimento ou baixa pressão na água em áreas da Capital

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa a possibilidade de interrupções ou de baixa pressão no abastecimento de água em localidades de Porto Alegre nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março devido a desligamentos programados da CEEE Equatorial para realizar melhorias na rede elétrica. A companhia salienta que o desligamento poderá ser cancelado, caso as condições climáticas não permitam a execução segura do trabalho.

Uma recomendação importante da CEEE Equatorial é manter todos os aparelhos elétricos desconectados de fontes de energia, telefonia ou de dados durante o período programado para o desligamento para evitar choque elétrico e danos em eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Em paradas mais longas, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.

Serviços programados:

Terça-feira, 28

- Os bairros Cristo Redentor, Passo D´Areia, Jardim Itú-Sabará, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Chácara das Pedras e Três Figueiras poderão registrar falta de água devido ao desligamento da Estação de Bombeamento (Ebat) Ipiranga 1 (rua Itapeva, 273). A CEEE Equatorial planeja desligar a energia elétrica a partir do meio-dia até as 18 horas. Se houver desabastecimento de água, a previsão do Dmae é normalizar a partir da noite de terça.

Quarta-feira, 1º

- A Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus (rua Barão do Guaíba, 1001) terá a entrada de baixa tensão desligada devido ao serviço da CEEE Equatorial das 13h até 18h. O desligamento da energia não deverá interferir no tratamento e distribuição de água para os bairros atendidos pela ETA.

Quinta-feira, 2

- Os bairros Aberta dos Morros, Belém Novo, Campo Novo, Chapéu do Sol, Hípica, Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa e Restinga poderão ter falta de água em função do desligamento programado da energia, das 10h até 16h, nas seguintes unidades do Dmae: Estação de Bombeamento de Água (Ebab) Belém Novo, Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo 2 Compacta e Reservatório Boa Vista. Se ocorrer desabastecimento, a previsão do Dmae é de normalizar a partir da noite de quinta.

Outras informações do Dmae:

Telefone 156 opção 2

Site: prefeitura.poa.br/dmae

Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat

Aplicativo 156+POA

WhatsApp: (51) 9332-8170

Atendimento presencial: postos Centro (rua José Montaury, 159); Leste (rua Cristiano Fischer, 2402), das 8h30 às 16h30; e Norte no Tudo Fácil no Shopping Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil, 2611); de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados das 10h às 14h.