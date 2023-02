Pucrs e Unisinos retomam às aulas nesta segunda-feira

Logo após o Carnaval, acontece o retorno da maioria das aulas nas universidades da Região Metropolitana. Há a expectativa de um novo semestre começando com aulas presenciais e sem restrições de lotação de espaços ou uso obrigatório de máscara, como ocorreu nas primeiras semanas letivas de 2022. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) volta às aulas nesta segunda-feira (27), para os mais de 15 mil alunos em diversos cursos de graduação presenciais. Na Unisinos, as aulas também retornam nesta segunda, em Porto Alegre e São Leopoldo, em 72 cursos de graduação.

O engenheiro de software, Lenon Lencina, comenta suas expectativas para o início do semestre, "desenvolver mais algumas bases que vão ajudar no meu trabalho, de coisas que vão ser repassadas desde o princípio, aprender bastante coisa e revisar muitas coisas que eu preciso. Ter experiências com pessoas e professores diferentes também”. O jovem de 21 anos vai iniciar a graduação de ciências da computação na Unisinos. “Sinceramente, me sinto como se tivesse indo pra escola desde o começo, sei que vou aprender mas não sei como, nem o que, então acho divertido.

Já a estudante de publicidade e propaganda, Gabriella Oliveira, relata a ansiedade em iniciar o último semestre da graduação, na Pucrs. ”Vai ser muito corrido, é o TCC, é trabalho, como vou me organizar e conciliar com tudo?” Ela já trabalha com carteira assinada em uma agência de publicidade e também faz trabalhos como freelancer. A aluna conta que durante as férias letivas já teve uma prévia de como seria a vida após a formatura, e qual a expectativa para o semestre: “Acho que a palavra chave é ansiedade e um pouquinho de medo, mas uma ansiedade de dar o último gás e fazer de tudo pra dar certo, mas também priorizando a saúde mental sempre”.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) teve um cronograma de aulas atípico devido ao período de pauta no cronograma letivo. O estudante de biologia, Angelo Andreola, de 22 anos, relata que foi muito difícil seguir o cronograma das aulas e sente que o rendimento do semestre foi afetado. Segundo Angelo, o que mais atrapalhou foi o cansaço de ter tido aula em época de férias: “foi muito estranho ver toda sociedade parada, e ter que estar no Campus do Vale com um sol de 35 graus. Foi bem estranho e frustrante, pois não tivemos um período de férias normal”. Os alunos da Ufrgs tiveram apenas 15 dias de férias entre um semestre e outro no ano passado.

A Ufrgs fechará as aulas da graduação do segundo semestre de 2022 apenas no dia 19 de abril. As aulas do primeiro semestre de 2023 estão programadas para ter início em 15 de maio. São ofertados 105 cursos de graduação, e há 36 mil alunos matriculados na instituição pública federal.

Já o ano letivo da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) terão início no dia 20 de março para os veteranos e no dia 03 de abril para os calouros. Ao todo, são 16 cursos de graduação na área da saúde e, atualmente, a instituição conta com cerca de 3 mil alunos.

A Feevale iniciou as aulas de graduação presencial no último dia 22.