Ouro e Prata retoma linhas de ônibus para Argentina e Uruguai

A empresa de transportes rodoviários Viação Outro e Prata retomou, no início de janeiro deste ano, as linhas internacionais de Porto Alegre para Argentina (ARG) e Uruguai (UY). Esses eram trajetos comuns à rotina de viagens da empresa, mas foram paralisados durante a pandemia de Coronavírus devido ao fechamento das fronteiras. Agora, os passageiros interessados podem adquirir os bilhetes tanto no site da marca quanto na rodoviária.

De acordo com a Ouro e Prata, o retorno foi bem sucedido porque a demanda voltou de maneira latente. Na Argentina, o trajeto é para Posadas, enquanto que no Uruguai a principal rota fica por conta da cidade de Salto. Durante o trajeto até os destinos finais, os passageiros podem descer em outras cidades, como Oberá (ARG) e Rivera, Tacuarenbó e Paysandu, no Uruguai. "Essa era uma linha muito querida por todos, por isso retomamos a operação", informou em nota a empresa.

As passagens de ida podem ser compradas nos domingos, enquanto que as de volta podem ser adquiridas nas terças-feiras para o Uruguai. Na Argentina, a ida acontece nas sextas e a volta nos domingos, segundo informações do site.

As viagens da Ouro e Prata são realizadas em ônibus que comportam de 42 a 50 pessoas. "Nós buscamos sempre proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes, com uma frota moderna e confortável. Prezamos por tecnologia que traga cada vez mais segurança para o passageiro e o motorista", disse Luana Fleck, diretora da Viação Ouro e Prata.

No site, a partir da simulação feita pela reportagem, as passagens estavam custando, em média, de R$ 254 (ARG) a R$ 319 (UY) no mês de março.