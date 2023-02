Tecnologia de última geração na ultrassonografia chega ao Rio Grande do Sul

Especialista em diagnóstico por imagem, a Mamoclin, clínica do Grupo PróVida, de Cachoeira do Sul (RS), traz ao Rio Grande do Sul uma máquina de ultrassonografia de última geração. O modelo RS85 Prestige, da Samsung, oferece diversos recursos que utilizam inteligência artificial para obter diagnósticos precisos e precoces de doenças como apendicite, colecistite, disfunções na tireoide e câncer de mama. Além disso, o equipamento é capaz de guiar biópsias por meio da fusão de imagens e outros métodos.

Atualmente, além do aparelho localizado na Mamoclin, existem apenas outros seis modelos disponíveis no Brasil, adquiridos pelo Hospital Sírio-Libanês. A biópsia geralmente provoca dúvidas e medo, já que apesar de simples, ela é um procedimento cirúrgico e, portanto, invasivo.

Um dos benefícios da nova máquina é a elastografia quantitativa. “O acesso a diagnósticos mais precisos nos auxilia a encontrar com mais facilidade o tratamento mais adequado para cada caso. Além do ultrassom geral este novo aparelho nos dá acesso a novos recursos, como a elastografia que mede a elasticidade e densidade dos tecidos e permite muitas vezes um diagnóstico mais assertivo, inclusive podendo substituir uma biópsia", conta o especialista em radiologia, ultrassonografia e diagnóstico por imagem, Daniel Santiago.

A elastografia pode ser utilizada para diagnosticar e avaliar problemas como hepatite, cirrose, esteatose, hemocromatose, Doença de Wilson, entre outras. Além disso, pode ser aplicada para acompanhar o sucesso de um tratamento, pois permite avaliar a melhora ou piora do tecido hepático.

O aparelho também otimiza as imagens para remover sombras acústicas e viabilizar melhor visualização dos órgãos internos. Isso, aliado ao recurso MV Flow (ferramenta de detecção microvascular), ocasiona uma resolução mais satisfatória dos exames vasculares, garante a clínica. “O RS85 Prestige é um marco para a medicina do Estado. Sentimos muito orgulho em proporcionar assistência e inovação na área da saúde e do diagnóstico por imagem com um aparelho tão inédito e de referência internacional. Temos a certeza de que, com essa tecnologia de ponta, conseguiremos possibilitar análises clínicas cada vez mais ágeis e de excelência”, afirma o CEO do Grupo PróVida, Leandro Feltrin.