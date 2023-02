Cpers/Sindicato denuncia a falta de professores em algumas escolas do Estado

No dia em que a rede estadual de ensino retomou os trabalhos, o Cpers/Sindicato denunciou a falta de funcionários, inclusive professores, dificultando o trabalho nas escolas. Preventivamente, a entidade lançou um formulário para as instituições relatarem a situação de cada uma a partir do dia 16 de fevereiro. Com a resposta parcial de 158 escolas, foi registrada a falta de 88 professores, 128 funcionários e 80 especialistas. Já 55 locais relataram algum problema estrutural como fiação elétrica, muros caindo e falta de segurança.

O vice-presidente do Cpers, Alex Saratt, afirma que é impossível pensar em qualificar a educação nas condições que estão sendo colocadas atualmente, faltam professores. "Precisamos de mais seriedade no trato com à docência, precisamos de concursos públicos e de salários condizentes com a função para atrair bons quadros e garantir que o início do ano letivo aconteça sem essas anormalidades", avaloiu.

O Cpers também informou que a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) David Canabarro, em Gramado, que atende cerca de 160 estudantes, iniciou o ano letivo sem diretor, vice-diretor, orientador, merendeira e servente. A antiga diretora deixou o cargo uma semana antes do retorno das aulas por sobrecarga de trabalho. Desde a metade do ano passado, não contava com o auxílio de um vice ou orientador. Nesta sexta-feira, ocorrerá uma reunião entre a 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e os professores da escola, no intuito de averiguar se algum educador assumirá a direção da instituição.

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informa que, sobre os professores, as solicitações são atendidas imediatamente por meio de novas contratações emergenciais e pela ampliação de carga horária dos docentes. A pasta defende que os professores estão sendo chamados conforme as necessidades de cada escola. Em janeiro foi lançado o edital do Banco de Cadastro Temporário para professores e profissionais da área da Educação. A seleção, realizada no mês de janeiro, é válida por três anos.