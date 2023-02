Operação Carnaval 2023 registra redução na violência no trânsito

As rodovias federais no Rio Grande do Sul registraram redução na violência no trânsito durante a Operação Carnaval 2023, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram seis dias de ações nas estradas federais gaúchas durante o feriadão. A ação iniciou na sexta-feira (17) e seguiu até a quarta-feira (22).

Em relação à operação do ano passado, houve queda no número de acidentes, de feridos e de mortos. O número de mortes nas rodovias apresentou uma redução de 60%, sendo 10 casos na Operação Carnaval 2022 e quatro na edição de 2023. A quantidade de acidentes também diminuiu, enquanto no ano passado foram registrados 124 ocorrências, neste ano foram 57 - queda de 54%. O número de feridos reduziu de 139 para 45, quase 68% a menos.

As fiscalizações de trânsito registraram mais infrações que na operação do ano passado. Foram flagrados 280 casos de embriaguez ao volante, contra 275 em 2022. O não uso do cinto de segurança gerou 853 autuações, 21% maior que no ano anterior (668). As ultrapassagens indevidas aumentaram de 656 para 782, um percentual 16% maior. Foram fiscalizados um total de 17.078 veículos. A Operação Carnaval 2023 faz parte da operação integrada Rodovida, iniciada em dezembro do ano passado e que segue até o próximo dia 26 de janeiro.

Além das ações de prevenção e manutenção da segurança viária e de garantia da mobilidade, a PRF atuou também no combate à criminalidade, alcançando importantes resultados. No Estado, foram apreendidos aproximadamente 47 quilos de cocaína, que representaram um prejuízo estimado de mais de R$ 8 milhões para o crime organizado. Também foram recuperados cinco veículos e 55 pessoas foram detidas por crimes diversos.