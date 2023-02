Após 22 anos de jejum, Imperatriz Leopoldinense é a campeã no Rio

Com rima de cordel, mas batuque de samba, a Imperatriz Leopoldinense venceu o Carnaval 2023 no Rio de Janeiro. A escola contou a história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O enredo teve um dos nomes mais compridos do atual Carnaval: "O Aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarda".

O carnavalesco Leandro Vieira usou como fio condutor o sertão e a chegada do bando de cangaceiros de Lampião. O diferencial do enredo foi o que ocorreu com Lampião após sua morte: nem o céu nem o inferno o queriam.

O controverso personagem foi representado junto com Maria Bonita pelo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro. A agremiação, das cores verde, branco e ouro, é conhecida pela excelência técnica e foi mais uma entre as escolas que apostaram em temas vinculados ao Nordeste.

O mestre de bateria da Imperatriz, Luiz Alberto Lolo, por sua vez, disse que não conseguia encontrar as palavras certas para a vitória após 22 anos. "Não sei como descrever. Fomos rebaixados, agora somos campeões, passamos por muita humilhação. É uma sensação incrível ser campeão e com notas 10", afirmou.

A presidente da Imperatriz, Catia Drumond, agradeceu a moradores do Complexo do Alemão, na zona Norte do Rio: "É para vocês", disse, na comemoração. Em festa, o complexo de favelas e o bairro de Ramos entoavam com toda força o samba-enredo da escola depois da confirmação do título após o jejum de 22 anos. A agremiação anunciou a distribuição de 15 mil latinhas de cerveja na quadra para comemorar a festa.

Após quatro quesitos, a escola assumiu a liderança isolada na disputa, seguida pela Viradouro, o que se manteve até o anúncio da vitória. As duas escolas foram as únicas entre as 12 a tirar a nota máxima em Alegoria e Adereços.

A noite de sábado para o desfile das campeãs terá ainda a Vila Isabel (2ª colocada); Beija Flor (3ª); Mangueira (4ª), e a Grande Rio (5ª). A Império Serrano foi rebaixada para a Série Ouro de 2024, considerada a segunda divisão do carnaval carioca.