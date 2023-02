União reconhece situação de emergência em 7 municípios gaúchos por estiagem

O governo federal reconheceu a situação de emergência em sete cidades do Estado do Rio Grande do Sul por causa de estiagem. A decisão consta de portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22. O ato reconhece o estado de emergência em Derrubadas, Eugênio de Castro, Garruchos, Gramado Xavier, Rio Grande, Santo Ângelo e Tunas.

A estiagem nessa região gaúcha e respostas aos desastres em cidades de São Paulo por causa de fortes chuvas serão tema de reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros ao longo do dia.

A situação no Rio Grande do Sul será tratada às 16h30, com a participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Paulo Pimenta (Comunicação Social), Carlos Fávaro (Agricultura), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), além do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, que representa o ministro Fernando Haddad, em deslocamento para a Índia, onde vai participar de reunião do G-20, e do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.