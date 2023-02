Hemocentro faz campanha sobre a importância da doação de sangue após o período de Carnaval

Agências

Com a campanha do "Bloco dos que Salvam Vidas", o Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs) quer lembrar os doadores da importância da doação de sangue logo após o período de Carnaval. Nesta época do ano, há uma baixa na oferta de sangue para disponibilizar aos hospitais gaúchos, ao mesmo tempo em que existe um aumento na demanda por hemocomponentes, principalmente por conta de as pessoas se colocarem mais em risco, pegando estrada. Além disso, pessoas com doenças crônicas seguem precisando de sangue constantemente. Nesta quarta-feira (22), o Hemocentro abre a partir das 13h. O endereço é avenida Bento Gonçalves, nº 3.722, em Porto Alegre. O telefone de contato é (51) 3901-1004.