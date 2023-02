Foliões se preparam para o fim do Carnaval de rua 2023 em Porto Alegre

O Carnaval de rua de Porto Alegre está chegando ao fim, para a tristeza de milhares de foliões que lotaram as ruas da cidade no mês de fevereiro. Os quatro dias oficiais de folia se encerraram na noite desta terça-feira, com o Terça de Samba, na escadaria da Borges, junto ao Viaduto Otávio Rocha e com o ensaio de rua da Estado Maior da Restinga, na avenida Miltom de Oliveira.

O dia ainda foi marcado pela saída dos blocos no No Caminho Te Explico (Arrasta Bateria), que partiu da praça General Braga Pinheiro, no Centro Histórico, às 15h, e arrastou centenas de pessoas pelas ruas. Porém, para quem ainda não está preparado para o fim da folia de rua na Capital, pode reservar as energias para esta quarta-feira, quando ocorre o Cortejo de Carnaval, na rua Francisco Ferrer, no bairro Rio Branco, entre 17h e 20h15min.

No sábado, o enterro dos ossos ocorre com o Samba Solidário, na travessa E352, no bairro Camaquã, entre 12h e 22h. Já no bairro Cidade Baixa, o Amigos da Rua, na Lobo da Costa, fará a animação dos foliões entre 12h e 23h30min.

Para viabilizar o Carnaval de rua nos próximos anos e fazer um mapeamento dos blocos, a prefeitura criou na semana passada a Comissão de Carnaval dos Blocos de Rua de Porto Alegre. Com mandato de dois anos, 15 pessoas representam os blocos.