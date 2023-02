Estradas gaúchas têm pontos de lentidão na volta do Carnaval

Com a chegada do final do feriado, as estradas gaúchas apresentam fluxo intenso nesta terça-feira (21) de Carnaval. Pontos de lentidão e até engarrafamentos foram registrados durante a manhã.

O principal ponto de congestionamento do dia foi na ligação da BR-101, que passa por todas as praias do Litoral Gaúcho - um dos destinos preferidos do carnaval, com a BR-290, que vai até Porto Alegre.

Às 13h, quase 70 carros por minuto eram registrados pela CCR Via Sul no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na altura do quilômetro (km) 19.000 da BR-290. No posto de Gravataí, eram 64 veículos. Nesta rodovia, a Freeway, mais de 17 mil automóveis já haviam passado por Gravataí e 8,5 mil por Santo Antônio da Patrulha até o início da tarde.

O pedágio de Gravataí era um dos pontos da rodovia que apresentava trânsito lento e grande engarrafamento. A concessionária autorizou uso do acostamento para o tráfego de veículos na tentativa de dar fluidez ao intenso trânsito de automóveis.

Os motoristas tiveram que lidar com um engarrafamento que se estendia desde o túnel de Máquina, na BR-101, até a Freeway, em um trecho de cerca de 20 quilômetros conhecido pelos veranistas gaúchos.

Segundo a CCR Via Sul, foram registrados seis acidentes durante a manhã, mas nenhum com vítimas fatais. A concessionária espera, até o final do dia, que 68 mil veículos retornem do litoral norte em direção à capital gaúcha. Antes do feriado, A CCR estimava que mais de meio milhão (500 mil) automóveis transitassem em duas rodovias no Estado (BR-290, BR-101 e BR-386) durante o fluxo do Carnaval.